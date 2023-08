Waldbrand auf Teneriffa: Tausende kehren in ihre Häuser zurück

SANTA CRUZ DE TENERIFE (dpa-AFX) -Nach der Stabilisierung des verheerenden Waldbrandes auf der Kanaren-Insel Teneriffa sind fast 10 000 evakuierte Menschen in ihre Häuser zurückgekehrt. Damit seien nur noch gut 3100 in den Notunterkünften oder bei Freunden oder Verwandten untergebracht, teilte der kanarische Notdienst in der Nacht auf Mittwoch mit. Gut eine Woche nach Ausbruch der Flammen im Norden und Nordosten der Insel war die Lage inzwischen entspannt. "Wir können sagen, dass wir jetzt stärker als das Feuer sind", sagte der Chef der Feuerbekämpfungseinheiten, Federico Grillo.