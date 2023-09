 Walgreens-Chefin Brewer räumt keine drei Jahre nach Amtsantritt wieder Posten

DEERFIELD (dpa-AFX) -Nach weniger als drei Jahren muss sich die US-Drogeriekette Walgreens Boots Alliance eine neue Konzernspitze suchen. Walgreens-Chefin Rosalind Brewer und der Vorstand hätten "einvernehmlich" beschlossen, dass die Managerin rückwirkend zu Ende August ihren Posten räume und als Vorstandsmitglied ausscheide, teilte das Unternehmen am Freitag in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) mit. Bis eine Nachfolge gefunden ist, soll die Managerin Ginger L. Graham den Konzern leiten. Vorbörslich verlor die Walgreens-Aktie erst um 2,6 Prozent, bevor sie dann ins Plus drehte.

DEERFIELD Brewer hatte den Chefposten mitten in der Corona-Pandemie im März 2021 angetreten. Damals hatte Walgreens Boots Alliance noch stark von dem Geschäft mit Covid-Impfungen profitiert. Seither geht es aber tendenziell bergab für den Konzern: Ein weiterhin rückläufiges Geschäft mit Covid-Produkten und eine glimpflich verlaufene Grippesaison hatten der US-Apothekenkette zuletzt zugesetzt. Zudem mache sich weiter das unsichere Umfeld und die Zurückhaltung vieler Kundinnen und Kunden bemerkbar, hieß es Ende Juni. Brewer hatte daraufhin den Rotstift angespitzt und erhöhte Kosteneinsparungen in Höhe von insgesamt 4,1 Milliarden Dollar versprochen.