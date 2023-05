Wartelisten für Routine-OP in England so voll wie nie

LONDON (dpa-AFX) -In England warten so viele Menschen auf eine Routineoperation wie noch nie. Ende März standen 7,3 Millionen Menschen auf den Wartelisten, etwas mehr als noch einen Monat zuvor, wie der staatliche Gesundheitsdienst NHS England am Donnerstag mitteilte. Der NHS ist seit Jahren unterfinanziert, viele Fachkräfte haben den Dienst wegen niedriger Gehälter verlassen.