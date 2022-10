Waymo kündigt Robotaxi-Dienst in Los Angeles an

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) -Die Google -Schwesterfirma Waymo nimmt das von chronischen Staus geplagte Los Angeles als nächste Stadt für ihren Robotaxi-Dienst ins Visier. Die autonomen Fahrzeuge sollen in den kommenden Monaten zunächst in einigen zentralen Bezirken der 13-Millionen-Metropole auf die Straßen kommen, wie Waymo am Mittwoch ankündigte. Vorerst soll auch ein Mensch als Sicherheitsfahrer am Steuer sitzen.