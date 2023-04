 WDH: Deutsche Anleihen geben Gewinne teilweise ab

(Grammatikfehler im dritten Absatz berichtigt)

FRANKFURT Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag ihre anfänglichen Kursgewinne bis zum Mittag zu einem guten Teil abgegeben. Zuletzt stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future noch um 0,16 Prozent auf 133,72 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,48 Prozent.

Tendenziellen Auftrieb erhielten Bundeswertpapiere durch Preisdaten aus Deutschland. Die Erzeugerpreise stiegen im März zwar erneut deutlich an, allerdings ist der Preisauftrieb weiter rückläufig. Zudem wurden die Markterwartungen unterschritten. Der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), ihre Geldpolitik weiter zu straffen, nimmt damit tendenziell etwas ab.

Der niederländische Notenbankchef Klaas Knot sprach sich indes gegen eine baldige Zinspause aus. "Es ist zu früh, um über eine Pause zu reden", sagte Knot in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der irischen Zeitung "Times". Knot zählt zu den Entscheidern in der EZB, die am vehementesten für höherer Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation eintreten.

Am Nachmittag stehen in den USA einige Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Veröffentlicht werden unter anderem die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt. Die Entwicklung am Jobmarkt spielt eine große Rolle für die Geldpolitik der US-Zentralbank Federal Reserve.