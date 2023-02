 WDH: DFL macht nächsten Schritt bei Teilverkauf von Medienrechten

(In der Überschrift wurde ein Tippfehler entfernt.)

BERLIN Die Deutsche Fußball Liga (DFL) treibt den möglichen Teilverkauf von Medienrechten an Finanzinvestoren weiter voran. Präsidium und Aufsichtsrat haben sich in einer gemeinsamen Sitzung am Donnerstag dafür ausgesprochen, dass "nächste Schritte folgen", wie es in einer Mitteilung heißt. Zuvor hatte eine Arbeitsgruppe ein Konzept für eine strategische Partnerschaft mit einem Finanzinvestor vorgelegt.

Vorgesehen ist für den geplanten Teilverkauf ein Ausschreibungsprozess. Derzeit gibt es sieben interessierte Unternehmen. Ziel ist es mehrere Milliarden zu erlösen. Es geht laut DFL um eine "zeitlich begrenzte Minderheitsbeteiligung".

"Fragen zur Verteilung von möglichem zusätzlichem Kapital wurden nicht diskutiert", hieß es in der Mitteilung. Grund des Vorgehens ist laut DFL die "Ausgangslage, dass es Investitionen in nachhaltiges Wachstum zur Weiterentwicklung von Liga und Clubs unter Wahrung der 50+1-Regel bedarf".