 WDH: Entwicklungsbank IFC hilft ukrainischen Firmen mit Milliarden-Paket

WASHINGTON Die internationale Entwicklungsbank IFC will Unternehmen in der Ukraine mit Hilfen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar (1,88 Milliarden Euro) unterstützen. Zunächst liege der Schwerpunkt auf dem Wiederaufbau und Erhalt der kritischen Infrastruktur - etwa durch Finanzmittel für Agrarbetriebe und den Import von Treibstoff. Der ukrainische Privatsektor habe angesichts des Krieges eine "beispiellose Widerstandsfähigkeit" bewiesen, die aber unterstützt und ausgebaut werden müsse, teilte IFC-Direktor Makhtar Diop am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit. "Die Bereitstellung von Kapital in dieser außergewöhnlichen Zeit ist unerlässlich, um Unternehmen und lebenswichtige Dienstleistungen am Laufen zu halten und sich zu gegebener Zeit auf die massiven Wiederaufbaumaßnahmen vorzubereiten, die noch bevorstehen."

Seit dem 24. Februar führt Russland einen verheerenden Angriffskrieg gegen die Ukraine. Durch die russischen Attacken ist Infrastruktur in lebenswichtigen Bereichen wie Energie, Transport, Landwirtschaft und auch die Wasser- und Gesundheitsversorgung teilweise zerstört worden. Die Entwicklungsbank IFC (International Finance Corporation) hat sich als Teil der Weltbankgruppe auf die Förderung privater Unternehmen spezialisiert. Sie bietet verschiedene Finanzierungsprodukte wie Darlehen, Eigenkapitalbeteiligungen, Garantien und Beratung an./trö/DP/jha