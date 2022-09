 WDH/Evotec erhält weiteren Auftrag von US-Verteidigungsministerium

(Beim Auftragsvolumen wurde die Währung in US-Dollar geändert)

HAMBURG Das Biotechnologieunternehmen Evotec hat einen weiteren Auftrag vom US-Verteidigungsministerium bekommen. Die in Seattle ansässige Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologic soll für die schnelle Entwicklung von auf monoklonalen Antikörpern ("mAb") basierenden Arzneimittel-Prototypen gegen die Pest bis zu 49,9 Millionen US-Dollar erhalten, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Evotec wurde bereits in den vergangenen Jahren immer wieder von der US-Regierung beauftragt - zuletzt vor allem im Kampf gegen die Corona-Pandemie. An der Börse wurde der neue Auftrag erst einmal mit Kursgewinnen quittiert. Für die Aktie ging es vorbörslich nach oben. Das Papier hatte in den vergangenen Wochen allerdings deutlich an Wert verloren und rutschte am Montag erstmals seit März 2020 unter die Marke von 20 Euro. Vor einem Jahr hatte der Kurs noch bei rund 45 Euro gelegen.