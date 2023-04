 WDH: Konsumgüterkonzern Beiersdorf wächst in allen Regionen

(Tippfehler in der Überschrift berichtigt)

HAMBURG Dank des gut laufenden Hautpflegegeschäfts mit den Marken Nivea und Eucerin ist der Konsumgüterkonzern Beiersdorf mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die Umsätze wuchsen im ersten Jahresviertel in allen Regionen, besonders stark in der Region Amerika, wie der Konzern am Mittwoch in Hamburg bei der Veröffentlichung endgültiger Zahlen für das erste Quartal mitteilte. Wie bereits bekannt, stiegen die Erlöse konzernweit aus eigener Kraft um 12,2 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Die Anfang April erhöhte Prognose bestätigte der Konzern.

Für 2023 geht Beiersdorf von einem Wachstum aus eigener Kraft im Konzern sowie in der Konsumentensparte im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich aus.

Für Tesa bestätigte Beiersdorf ein avisiertes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich für 2023. Die Profitabilitätsprognose wurde ebenfalls bekräftigt: Für die bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird ein Wert leicht über Vorjahresniveau von 13,2 Prozent erwartet.