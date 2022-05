 WDH: Rodenstock übernimmt spanischen Brillenglashersteller

(technische Wiederholung)

MÜNCHEN Der Brillenglashersteller Rodenstock übernimmt den spanischen Konkurrenten Indo Optical. Das Münchner Traditionsunternehmen teilte am Donnerstag mit, der Kauf ermögliche erhebliche Synergien und bessere Gewinnmargen. Rodenstock könne Marktanteile gewinnen und regional expandieren. Auf dem rasch wachsenden Markt Marokko, wo Indo Optical Marktführer sei, werde in Zukunft ein bedeutender Umsatzbeitrag erwartet. Über die Details der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss wird nach Genehmigung durch die Kartellbehörden im dritten Quartal erwartet. Die Rodenstock GmbH beschäftigt weltweit rund 4900 Mitarbeiter, produziert in 13 Ländern und hat im vergangenen Jahr 494 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Eigentümer ist die Beteiligungsgesellschaft Apax Partners. Indo Optical beschäftigt 440 Mitarbeiter und betreibt Werke in Barcelona und Tanger.