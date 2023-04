 WDH/ROUNDUP: Unternehmensstimmung im Euroraum so gut wie seit fast 1 Jahr nicht

(Im ersten Absatz, vierter Satz wurde ein Tippfehler behoben: Dienstleistern rpt Dienstleistern)

LONDON Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat im April den höchsten Wert seit knapp einem Jahr erreicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 54,4 Zähler, wie S&P Global am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Ein Wermutstropfen ist, dass die bessere Stimmung nur auf eine Aufhellung unter Dienstleistern zurückgeht. Die Industriestimmung verschlechterte sich dagegen.

In den beiden größten Euroländern Deutschland und Frankreich entwickelte sich die Stimmung wie auf Euroraum-Ebene: In der Industrie gingen die Indikatoren zurück und deuten auf wirtschaftliche Schrumpfung hin, im Servicesektor stiegen sie an und signalisieren Wachstum.

Angekurbelt wurde die bessere Gesamtstimmung von der wieder anziehenden Nachfrage, wie S&P erläuterte. Der Stellenaufbau sei so kräftig ausgefallen wie seit einem Jahr nicht mehr. Gleichzeitig habe der Inflationsdruck nachgelassen. "Die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist blieben optimistisch und lagen trotz der jüngsten Spannungen im Bankensektor deutlich über ihren Vorjahrestiefs."

Cyrus de la Rubia, Chefökonom beim S&P-Partner Hamburg Commercial Bank, kommentierte: "Die Einkaufsmanagerindizes zeigten ein insgesamt sehr freundliches Bild einer sich weiter erholenden Konjunktur." Ein genauerer Blick offenbare aber, dass das Wachstum sehr ungleich verteilt sei. So habe sich die Schere zwischen dem teils boomenden Dienstleistungssektor und dem schwächelnden verarbeitenden Gewerbe weiter aufgetan.

Die Entwicklung im Überblick:

Region/Index April Prognose Vormonat EURORAUM Gesamt 54,4 53,7 53,7 Industrie 45,5 48,0 47,3 Dienste 56,6 54,5 55,0 DEUTSCHLAND Industrie 44,0 45,7 44,7 Dienste 55,7 53,4 53,7 FRANKREICH Industrie 45,5 47,8 47,3 Dienste 56,3 53,5 53,9

(Angaben in Punkten)

