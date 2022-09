 WDH: USA unterstützen UN-Ernährungsprogramm in Kenia mit Rekordspende

(Stellt in Überschrift und erstem Absatz klar, dass es sich um eine Rekordspende für das WFP in Kenia handelt.)

NAIROBI Die Vereinigten Staaten haben für den Kampf gegen den Hunger in Kenia 194,5 Millionen US-Dollar (199,6 Millionen Euro) an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) gespendet. Wie die Organisation am Freitag mitteilte, handelte es sich dabei um die bislang größte Einzelspende, die je an das WFP für Hilfseinsätze in Kenia übermittelt wurde.

In dem ostafrikanischen Land mit rund 55 Millionen Einwohnern herrscht - wie in der gesamten Region am Horn von Afrika - die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Zusätzlich wird die Situation durch global steigende Lebensmittelpreise verschärft. Nach Angaben der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften leiden mehr als drei Millionen Menschen in dem Land akuten Hunger.