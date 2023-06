 WDH/WOCHENAUSBLICK: Atempause denkbar nach Höhenflug

(Technische Wiederholung)

FRANKFURT Nach weiteren Höchstwerten in den vergangenen Handelstagen könnte der Dax in der neuen Woche eine Verschnaufpause einlegen. Jüngst hatte der deutsche Aktienmarkt der Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Aussicht auf weitere Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed getrotzt. "Die Investoren sehen zwar das Risiko, dass die Geldpolitik den Bogen überspannen könnte, finden aber dafür in den aktuellen Konjunkturdaten noch keine Anzeichen", bemerkte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Die Anleger seien trotz der höheren Zinssignale auf beiden Seiten des Atlantiks so entspannt wie zuletzt vor Ausbruch der Corona-Pandemie, beobachtete LBBW-Aktienstratege Frank Klumpp. Die Börsen tendierten unverdrossen aufwärts, auch weil die Inflationsentwicklung in die richtige Richtung zeige. "Auf mögliche negative Nachrichten im zweiten Halbjahr sind die Anleger daher nur bedingt vorbereitet. Sowohl in den USA also auch in Europa dürfte die restriktive Geldpolitik mit der üblichen Wirkungsverzögerung die Konjunktur weiter bremsen und die Aktienmärkte aus dem Tritt bringen", glaubt Klumpp.

Nach der Zinswoche mit EZB und Fed finden in der neuen Woche jeweils am Donnerstag noch Zinsentscheidungen in Großbritannien, der Schweiz und in Norwegen statt. An diesem Tag steht zudem der halbjährige Rechenschaftsbericht von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem US-Senat auf der Tagesordnung. Über die ganze Woche hinweg stehen ferner verschiedene Zahlen zum schwächelnden US-Immobilienmarkt auf der Agenda.

Unter den vergleichsweise wenigen wichtigen Wirtschaftsdaten könnten die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone am Freitag die größte Relevanz haben. Commerzbank-Analyst Alexander Krämer geht davon aus, dass sie schwächer ausfallen werden und die "Aktien wieder Gegenwind von Frühindikatoren bekommen". Dagegen sollten die anstehenden Leitzinssenkungen in China die Börsen stützen.

Recht ruhig dürfte es an zunächst am Montag zugehen, da wegen eines Feiertags in den USA die Börsen in New York geschlossen sind und Impulse von dort damit ausbleiben. Unternehmensseitig gilt das Interesse der über die gesamte Woche laufenden Paris Air Show mit Neuigkeiten etwa von Airbus , Boeing , MTU ,33>, Rolls-Royce und Safran ./edh/ajx/ngu

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---