Wechsel in Chefetage: Henning Tewes verlässt RTL Deutschland

KÖLN (dpa-AFX) -Stephan Schmitter wird neuer Programmgeschäftsführer von RTL Deutschland. Er tritt mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Henning Tewes an, der das Unternehmen "im besten Einvernehmen" verlässt und neue Führungsaufgaben bei der RTL Group übernehmen wird, wie der Fernsehkonzern am Donnerstag in Köln mitteilte. Zuvor hatte der Branchendienst dwdl.de über die Personalie berichtet.