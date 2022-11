Wehrbeauftragte mahnt Auffüllung der Bundeswehr-Munitionsdepots an

BERLIN (dpa-AFX) -Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, mahnt eine rasche Auffüllung der Bundeswehr-Munitionsdepots an. "Ich wünsche mir dringend, dass wir das noch in dieser Legislaturperiode schaffen", sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". Der Bundeswehr fehle Munition im Wert von 20 Milliarden Euro. Högl kritisierte, "dass dieser Betrag nicht im Sondervermögen veranschlagt wurde, sondern jetzt mühsam jährlich aus dem Verteidigungsetat finanziert werden muss". Das Thema sei über Jahre verschleppt worden.