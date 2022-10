 Weil hält Fristverlängerung bei Grundsteuererklärung für sinnvoll

HANNOVER (dpa-AFX) -Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist einem Zeitungsbericht zufolge offen für eine Fristverlängerung zur Abgabe der Grundsteuererklärung. "Angesichts der zahlreichen noch ausstehenden Meldungen halte ich eine Fristverlängerung für sinnvoll", sagte der SPD-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Mittwoch). Der scheidende Finanzminister des Landes, Reinhold Hilbers (CDU), hatte zuvor Gesprächsbereitschaft angekündigt - er hielt einen Aufschub bei komplexen Fällen in der Landwirtschaft und in den Fällen für denkbar, in denen Steuerberater die Angaben für ihre Mandanten machen.

HANNOVER Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte kürzlich angekündigt, er wolle die Länder von einer Fristverlängerung überzeugen. "Jetzt haben wir auch aufgrund der starken Belastungen der unterschiedlichen Beteiligten andere Prioritäten als auf ein oder zwei Monate zu achten", sagte der FDP-Politiker. Bisher haben die Länder die Frist auf Ende Oktober festgelegt. Bis Mitte September hatten in Niedersachsen erst 22 Prozent der Betroffenen die Steuererklärung eingereicht. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen