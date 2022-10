Weniger Umsatz, bessere Rendite: VW-Tochter Audi passt Jahresprognose an

INGOLSTADT (dpa-AFX) -Audi hat seine Prognose für das laufende Jahr angepasst und rechnet jetzt mit weniger Autoverkäufen, aber einer besseren Gewinnmarge als bisher. Finanzvorstand Jürgen Rittersberger sagte am Freitag in Ingolstadt, die Versorgung mit Halbleitern sei im dritten Quartal zwar besser geworden, dürfte aber auch im kommenden Jahr noch nicht reibungslos funktionieren. Unternehmen und Kunden kämpften mit steigenden Kosten: "Es wird nicht spurlos an uns vorübergehen", sagte Rittersberger.