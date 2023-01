Weniger Wohnmobile in Deutschland produziert - Mangel an Fahrgestellen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die deutsche Caravaning-Industrie hat 2022 einen leichten Dämpfer erhalten. Sie verzeichnete Rückgänge in der Produktion und bei den Neuzulassungen, wie der Branchenverband CIVD am Montag mitteilte. Nach einem Rekordwert in 2021 ging die Anzahl der produzierten Wohnmobile und Caravans im vergangenen Jahr um 1,1 Prozent auf 129 287 Fahrzeuge zurück. Der CIVD führte das auf stockende Lieferketten und Personalmangel zurück. Die Produktion von Wohnmobilen sei wegen des Mangels an Chassis mit einem Rückgang von neun Prozent besonders stark betroffen gewesen.