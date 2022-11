'Wetten, dass..?' geht in die nächste Runde - Show am Bodensee

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) -Fast ein Jahr nach dem umjubelten TV-Comeback von "Wetten, dass..?" geht die ZDF-Show am Samstag in die nächste Runde. Diesmal begrüßt Entertainer Thomas Gottschalk (72) seine Gäste um 20.15 Uhr live aus der Messe in Friedrichshafen am Bodensee. Vor elf Jahren feierte er genau dort seinen Abschied von der Sendung. An seiner Seite soll wieder Michelle Hunziker (45) durch die Show führen.