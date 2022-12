WHO: Afrika verfehlt UN-Nachhaltigkeitsziele bei Müttersterblichkeit

BRAZZAVILLE (dpa-AFX) -Afrika verfehlt im Kampf gegen eine hohe Mütter- und Säuglingssterblichkeit klar die UN-Nachhaltigkeitsziele. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrem am Donnerstag veröffentlichten afrikanischen Gesundheitsatlas berichtet, wird bis 2030 die Zahl der Frauen, die bei der Geburt sterben, auf rund 390 Frauen pro 100 000 Lebendgeburten steigen.