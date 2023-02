WHO: Schwerer Cholera-Ausbruch mit 1200 Toten in Malawi

LILONGWE (dpa-AFX) -Malawi befindet sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inmitten des tödlichsten Cholera-Ausbruchs seiner Geschichte. Seit Ausbruch der Krankheit in dem verarmten Land im südlichen Afrika vor knapp einem Jahr seien 1210 Cholera-Todesfälle und knapp 37 000 Infektionen registriert worden, teilte die WHO am Donnerstag mit. Alle 29 Distrikte Malawis seien demnach betroffen.