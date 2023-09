 Wintersport: Per Knopfdruck zum Gipfel: Autonome Gondeln in der Schweiz

Per Knopfdruck zum Gipfel: Autonome Gondeln in der Schweiz

In der Schweizer Region Flims Laax Falera wartet auf Skifahrerinnen und Skifahrer in diesem Winter ein innovatives Seilbahn-Konzept: In dem Skigebiet startet Mitte Dezember eine Gondelbahn mit „Ropetaxi”-Technologie.