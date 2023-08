Wirecard-Prozess geht in die Sommerpause

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Das Verfahren um den Milliardenbetrug bei dem früheren Dax -Konzern Wirecard geht am Donnerstag (9.00 Uhr) am Landgericht München I nach dem 58. der bisher angesetzten 100 Prozesstage in die Sommerpause. Als Zeuge geladen ist ein ehemaliger Mitarbeiter der internen Revision.