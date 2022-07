 Wirtschaft: ABB will Tochter Accelleron an die Schweizer Börse bringen

Der Technologiekonzern ABB will das neu unter dem Namen Accelleron laufende Geschäft mit Turboladern über eine Abspaltung an die Schweizer Börse bringen. Der Börsengang der Sparte ist für den 3. Oktober geplant.

ZÜRICH Die ABB-Aktionäre sollen für je 20 gehaltene ABB-Aktien eine Accelleron-Aktie erhalten, teilte der Konzern am Mittwochabend in Zürich mit. Der nun getroffene Entscheid erfolgt mit einer leichten Verspätung: Ursprünglich wollte ABB bis Ende Juni 2022 über die Zukunft gesprochen haben. Die Lösung mit einem Börsengang entspricht auch der ursprünglich von Konzernchef Björn Rosengren bevorzugten Variante. Gemeinsam mit dem E-Mobility-Geschäft von ABB stehen damit zwei Geschäftseinheiten von ABB in den Startlöchern für einen Börsengang in der Schweiz.

Die Division Turbocharging, welche das Geschäft mit Turboladern für Diesel- und Gasmotoren umfasst, wurde erst Mitte Februar in Accelleron umgetauft. Der neue Markenname setzt sich laut ABB zusammen aus den Begriffen "Access - Accelerate - Excel - on and on".

2021 erzielte ABB mit der Division Accelleron einen Umsatz von rund 750 Millionen US-Dollar. Von den weltweit mehr als 2300 Mitarbeitenden sind rund 800 am Hauptsitz und globalen F&E-Zentrum in Baden tätig.