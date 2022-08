 Wirtschaft: Abgas-Betrugsprozess gegen frühere VW-Führungskräfte geht weiter

Nach einer kurzen Sommerpause soll der erste große Betrugsprozess zur Abgas-Affäre bei Volkswagen am Dienstag (9.30 Uhr) in Braunschweig fortgesetzt werden. Da ein Großteil der als maßgeblich geltenden Zeugen zuletzt von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machten, berichten nun einzelne Strafverfolger aus wichtigen eigenen Zeugenvernehmungen. Dennoch kam das Verfahren gegen vier frühere Führungskräfte des Autobauers in den vergangenen Monaten nur äußert schleppend voran.

BRAUNSCHWEIG Den Angeklagten wird unter anderem gewerbs- und bandenmäßiger Betrug mit Täuschungsprogrammen in der Abgassteuerung von Millionen Dieselautos vorgeworfen. Verhandelt wird das Verfahren des Landgerichts Braunschweig seit fast einem Jahr in der Stadthalle. Der Verhandlungskomplex gegen Ex-Vorstandschef Martin Winterkorn war zum Auftakt aufgrund eines medizinischen Gutachtens zunächst abgetrennt worden. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

