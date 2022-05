 Wirtschaft: About You peilt für neues Geschäftsjahr weiteres Wachstum an

About You peilt für neues Geschäftsjahr weiteres Wachstum an

Der Online-Modehändler About You investiert weiter in den Ausbau seiner Geschäfte und will dadurch im seit Anfang März laufenden neuen Geschäftsjahr den Umsatz weiter ankurbeln. So soll der Erlös im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,73 Milliarden Euro im Jahr 2022/23 um 25 bis 35 Prozent auf 2,165 bis 2,338 Milliarden Euro wachsen, wie das Unternehmen am Dienstag anlässlich der Vorlag seines Geschäftsberichtes 2021/22 in Hamburg mitteilte. Damit würde sich das Wachstumstempo im Vergleich zum Vorjahr allerdings verlangsamen.