 Wirtschaft: AC Mailand bestätigt Verkauf an US-Investor RedBird

AC Mailand bestätigt Verkauf an US-Investor RedBird

Der italienische Fußballmeister AC Mailand hat seinen Verkauf an die US-Investmentfirma RedBird Capital Partners bestätigt. Der Club teilte am Mittwoch mit, dass RedBird und der bisherige Besitzer Elliott Management eine Einigung erzielt haben. Der Wert des AC Mailand wurde in einer Club-Mitteilung auf 1,2 Milliarden Euro beziffert. Zuvor hatten italienische Medien über den Verkauf des Traditionsclubs berichtet.