 Wirtschaft: AfD und Linke fordern Klarheit von Scholz in 'Cum-Ex'-Affäre

AfD und Linke fordern Klarheit von Scholz in 'Cum-Ex'-Affäre

AfD und Linke fordern von Bundeskanzler Scholz (SPD) in der "Cum-Ex"-Affäre vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss, jeden Verdacht gegen ihn auszuräumen. Er wird dort am Freitag zum zweiten Mal als Zeuge vernommen. ""Cum-Ex"-Aktiendeals sind organisierte Kriminalität", sagte die Linken-Vorsitzende Janine Wissler in einer Erklärung. "Scholz muss glasklar machen, dass er daran nicht, auch nicht als Mitwisser, beteiligt war."