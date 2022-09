 Wirtschaft: AKTIE IM FOKUS: AB Inbev steigen nach HSBC-Kaufempfehlung

Die Aktien des Bierbrauers AB Inbev sind am Dienstag nach einer Kaufempfehlung durch die britische Bank HSBC um rund ein Prozent auf 49,45 Euro gestiegen. Analyst Carlos Laboy sieht nach dem Kursrutsch der vergangenen Monate nun eine Gelegenheit zum Einstieg. Der Druck auf Umsatz und Gewinnmargen des Konzerns dürfte gegen Ende 2022 und ins Jahr 2023 hinein nachlassen. Dabei dürften Preiserhöhungen in den Industriestaaten und nachlassender Druck bei den Kosten in Schwellenländern helfen.