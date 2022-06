 Wirtschaft: AKTIE IM FOKUS: Coca-Cola unter Druck nach verschobenem Börsengang

Die Aktien von Coca-Cola sind am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten gefallen. Mit einem Verlust von fast vier Prozent auf rund 59 US-Dollar waren sie der größte Verlierer im Leitindex Dow Jones Industrial , der um 0,7 Prozent nachgab.

NEW YORK Zum Einen waren die Papiere von Konsumgüterherstellern generell nicht gefragt. So verloren auch Procter & Gamble , Johnson & Johnson , Pepsi und Colgate-Palmolive überdurchschnittlich stark. Zudem verschiebt Coca-Cola den Börsengang der Beteiligung Coca-Cola Africa Bottler wegen der starken Schwankungen an den Märkten und der anhaltenden konjunkturellen Unwägbarkeiten.