 Wirtschaft: AKTIE IM FOKUS: Geschäftsentwicklung von About You lässt Anleger zugreifen

AKTIE IM FOKUS: Geschäftsentwicklung von About You lässt Anleger zugreifen

Gestützt von ordentlichen Quartalszahlen des Online-Modehändlers About You haben die Aktien am Donnerstag unter Schwankungen zugelegt. Am Vormittag notierten die Papiere 1,5 Prozent fester bei 7,49 Euro und gehörten damit zum Mittelfeld im SDax . Zeitweise waren sie am Morgen um bis zu fünf Prozent gestiegen.