 Wirtschaft: AKTIE IM FOKUS: Lufthansa ziehen nach Zahlen an

Aktien von Deutsche Lufthansa sind am Freitag nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen zum zweiten Quartal kräftig angesprungen. Die aktuelle Erholung von der Pandemie mit steigender Ticketnachfrage und einem starken Luftfrachtgeschäft hatte der Kranichlinie im Berichtszeitraum die Rückkehr in die schwarzen Zahlen beschert. Dabei wurden die Erwartungen der von dem Unternehmen befragten Analysten deutlich übertroffen.

FRANKFURT Die Papiere setzten sich nach der Nachricht mit einem Plus von bis zu neun Prozent an die MDax -Spitze. Dabei reichte der Kursanstieg für einen deutlichen Sprung über die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend angibt. Auch ging es bis dicht an die 50-Tage-Linie für den Mittelfristrend. Mit einem Kursplus von zuletzt noch fast sieben Prozent bei 6,12 Euro setzten die Papiere auch die jüngste Erholung fort - ausgehend vom Ende Juni erreichten Zwischentief bei 5,31 Euro haben sie mittlerweile rund 15 Prozent gewonnen.