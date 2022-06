 Wirtschaft: AKTIE IM FOKUS: Meta unter Druck - COO Sandberg gibt zum Herbst ihren Posten auf

Die Aktien des Facebook-Mutterkonzerns Meta haben am Mittwoch sichtbar negativ auf den angekündigten Rücktritt der langjährigen Top-Managerin Sheryl Sandberg reagiert. Nach einem Kursrutsch von bis zu knapp viereinhalb Prozent verloren sie zuletzt noch 2,7 Prozent auf 188,44 US-Dollar.

NEW YORK Sandberg war seit dem Jahr 2008 beim weltgrößten Online-Netzwerk beschäftigt, zuletzt als Leiterin des operativen Geschäfts (COO). Diesen Posten will sie im Herbst abgeben, aber Mitglied des Verwaltungsrats bleiben. Sie habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, wolle aber künftig mehr Zeit für ihre Stiftung haben, kommentierte die Mitstreiterin von Unternehmenschef Mark Zuckerberg ihren Schritt. Ihr Nachfolger als COO wird Javier Olivan, der in den vergangenen Jahren die Wachstumsinitiativen des Konzerns verantwortet hat.