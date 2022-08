 Wirtschaft: AKTIE IM FOKUS: Prognoseerhöhung treibt Scout24 an - JPM: 'Fels in der Brandung'

AKTIE IM FOKUS: Prognoseerhöhung treibt Scout24 an - JPM: 'Fels in der Brandung'

Eine Anhebung der Unternehmensziele hat die Aktien von Scout24 am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Anfang Mai getrieben. Die Papiere des Online-Immobilienmarktplatzes waren in der Spitze um fast sechs Prozent in die Höhe geschnellt und notierten am späten Vormittag 4,2 Prozent im Plus bei rund 60 Euro. Damit zählten sie zu den besten Werten im MDax . Der Index der mittelgroßen Werte stieg um gut ein Prozent.