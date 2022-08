 Wirtschaft: AKTIE IM FOKUS: Rally bei Disney - Investor Loeb steigt ein und stellt Ansprüche

Aktien von Walt Disney haben am Montag mit einem Kurssprung auf die Nachricht vom Einstieg des aktivistischen Investors Dan Loeb bei dem Unterhaltungskonzern reagiert. Im frühen Handel schnellten die Disney-Papiere auf den höchsten Stand seit fast vier Monaten nach oben. Zuletzt notierten sie 2,76 Prozent höher bei 124,93 US-Dollar und waren damit Spitzenreiter im Dow-Jones-Index .

NEW YORK Zuvor hatte Loeb bekannt gegeben, dass seine Investmentfirma Third Point in den letzten Wochen einen "bedeutenden Anteil" an Walt Disney erworben hat. Zugleich forderte er weitreichende Veränderungen bei dem weltgrößten Unterhaltungskonzern, einschließlich einer Ausgliederung des Sportnetzwerks ESPN und neuer Verwaltungsratsmitglieder.