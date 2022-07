 Wirtschaft: AKTIE IM FOKUS: Sartorius mit Gesundheitswerten stark - JPM sieht Spielraum

Vorzugsaktien von Sartorius sind am Montag als bester Dax -Wert um 3,15 Prozent auf 354,00 Euro geklettert. Die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Bio waren in Paris ähnlich stark. Sie schlossen sich damit dem europaweit starken Healthcare-Sektor an.

FRANKFURT Analyst Richard Vosser von JPMorgan rechnet im Ausblick auf den Quartalsbericht am 21. Juli zwar damit, dass die Jahresziele nur bestätigt werden. Das könnte leicht enttäuschen, so Vosser. Dennoch sieht er für die Markterwartungen leichten Spielraum nach oben, was dann positiv gesehen werden dürfte. Er signalisiert mit unveränderten Kurszielen von 665 Euro für Sartorius selbst und 550 Euro für Stedim (aktueller Kurs gut 311 Euro) deutliches Potenzial. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

