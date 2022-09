 Wirtschaft: AKTIE IM FOKUS: Stimmungdämpfer aus USA drückt Hellofresh an das Ende des Dax

AKTIE IM FOKUS: Stimmungdämpfer aus USA drückt Hellofresh an das Ende des Dax

Die Aktien des Kochboxen-Versenders Hellofresh haben am Montag einen neuen Rückschlag erlitten. Die US-Behörde FSIS, die auch für die Sicherheit von Lebensmittelbetrieben zuständig ist, hatte am Samstag eine Warnung herausgegeben. Dabei ging es darum, dass Hackfleisch-Produkte in Hellofresh-Boxen, die im Juli ausgeliefert wurden, im Verdacht stehen, mit Kolibakterien verunreinigt gewesen zu sein. Einen Rückruf gab es allerdings nicht, da die Produkte nicht mehr zum Verkauf stehen.