 Wirtschaft: AKTIE IM FOKUS: Tesla steigen vorbörslich - Umsetzung Aktiensplit

Die Aktien von Tesla haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel mit Kursgewinnen auf die Umsetzung des Aktiensplits des Elektroauto-Herstellers reagiert. Die Papiere stiegen rund zwei Stunden vor dem Start des regulären Börsenhandels um 2,1 Prozent auf 303,45 US-Dollar. Der auf der letzten Hauptversammlung beschlossene Aktiensplit wurde am Mittwoch nach US-Börsenschluss vollzogen. Damit erhalten die Tesla-Aktionäre für jede Tesla-Aktie, die sich am 17. August in ihrem Besitz befand, zwei zusätzliche Anteilsscheine. Aktiensplits sind ein gern genutztes Mittel, um eine Aktie optisch billiger erscheinen zu lassen und damit attraktiver vor allem für Kleinanleger zu machen./edh/mis

NEW YORK ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX ----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen