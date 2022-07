 Wirtschaft: Aktien Asien/Pazifik: Gewinne im Kielwasser der US-Börsen - Kein Handel in Japan

Aktien Asien/Pazifik: Gewinne im Kielwasser der US-Börsen - Kein Handel in Japan

Asiens wichtigste Börsen sind am Montag den freundlichen US-Aktienmärkten gefolgt. Vor allem in Hongkong ging es mit den Kursen deutlich bergauf. In Japan fand derweil wegen eines Feiertags kein Handel statt.