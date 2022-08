 Wirtschaft: Aktien Asien/Pazifik: Moderate Verluste in Japan - Auf und Ab an Chinas Börsen

Aktien Asien/Pazifik: Moderate Verluste in Japan - Auf und Ab an Chinas Börsen

Ein Teil der Aktienmärkte in Asien hat am Mittwoch anfängliche Verluste abgeschüttelt und ist ins Plus gedreht. Die Entwicklung an den Börsen in den USA spielte dabei weiterhin eine zentrale Rolle. So wurden an der Wall Street am Dienstag den dritten Handelstag in Folge Verluste verbucht, am Mittwoch zogen die Futures zuletzt aber zumindest ein Stück weit an.