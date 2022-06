 Wirtschaft: Aktien Europa Schluss: Hohe Verluste - Jahrestief rückt näher

Mit zunehmenden Rezessionsängsten sind am Donnerstag die Jahrestiefstände wichtiger europäischer Börsenindizes bedrohlich nahe gerückt. So fehlte dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 im Tagestief von 3415 Punkten nicht mehr viel bis zum Jahrestief aus dem März bei 3387 Zählern. Am Ende ging es für das Börsenbarometer mit 50 Aktienschwergewichten um 1,69 Prozent auf 3454,86 Punkte abwärts. Das erste Halbjahr 2022 können die Investoren mit einem Verlust von fast 20 Prozent getrost abhaken.

PARIS/LONDON Der französische Cac 40 war mit minus 1,80 Prozent auf 5922,86 Punkte am Donnerstag ebenfalls sehr schwach. Der britische FTSE 100 büßte 1,96 Prozent auf 7169,28 Zähler ein. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen