 Wirtschaft: AKTIEN-FLASH: Uniper setzen Erholung schwungvoll fort

Nach den Kursgewinnen am Vortag dürften die Aktien von Uniper auch am Mittwoch zunächst zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählen. Die Aussicht auf baldige Staatshilfen für den angeschlagenen Energiekonzern trieb den Kurs auf Tradegate zuletzt um rund zehn Prozent auf 11,45 Euro nach oben.

FRANKFURT Am Vortag waren die Aktien bereits um gut zehn Prozent gestiegen, angetrieben von Spekulationen um weitere Gaslieferungen aus Russland nach den Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1. Nun steht Uniper informierten Kreisen zufolge kurz vor einer Rettungsaktion, bei der die Bundesregierung Milliarden von Euro zuschießen und sich direkt an dem taumelnden Gaskonzern beteiligen könnte, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. "Ein solches Rettungspaket hatte sich schon abgezeichnet", sagte ein Händler. Eine Lösung scheine nun in unmittelbarer Reichweite. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

