 Wirtschaft: Aktien Frankfurt: Dax leicht im Plus vor US-Inflationsdaten

Aktien Frankfurt: Dax leicht im Plus vor US-Inflationsdaten

Vor den wichtigen US-Inflationsdaten an diesem Mittwoch herrscht am deutschen Aktienmarkt angespannte Nervosität. Gestützt von freundlich erwarteten US-Börsen legte der Dax bis zur Mittagszeit um 0,20 Prozent auf 13 561,94 Punkte zu, nachdem er am Vormittag noch richtungslos zwischen kleineren Gewinnen und Verlusten gependelt ist.