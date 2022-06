 Wirtschaft: Aktien Frankfurt Eröffnung: Kursgewinne zum Start

Der deutsche Aktienmarkt hat zum Handelsauftakt am Dienstag Kursgewinne verbucht. Wenige Minuten nach dem Xetra-Start stand der Dax 0,91 Prozent höher auf 13 306 Punkten. Er steigt damit in Richtung des Vortageshochs bei 13 378 Punkten. Das Umfeld bleibt aber angesichts anhaltender Rezessions- und Inflationssorgen schwierig. Erst in der Vorwoche hatte der Dax mit 12 904 Punkten ein Tief seit März markiert.

FRANKFURT Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Dienstagmorgen um 1,16 Prozent auf 27 468 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,9 Prozent nach oben. Achten werden die Marktteilnehmer auf die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Eröffnung des geldpolitischen Symposiums der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra. Da der Fahrplan der EZB in Sachen geldpolitischer Straffung für die nächsten Monate bereits recht klar kommuniziert worden sei, dürfte Lagarde aber nicht mehr viel Neues präsentieren, erwarten die Devisen-Experten der Commerzbank.

