 Wirtschaft: Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwacher Start in den September

Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwacher Start in den September

Nach dem sehr schwachen August fällt der Start in den September für den Dax nicht besser aus. Der Leitindex sackte nahe 12 700 Punkten auf seinen niedrigsten Stand seit Mitte Juli, was unter Charttechnikern die Alarmglocken schrillen lässt. In den ersten Handelsminuten büßte er 0,76 Prozent auf 12 738,02 Punkte ein. Die Marke von 13 000 Punkten verliert er damit und mehr und mehr aus den Augen. Nach dem August-Minus von fast fünf Prozent rückt das Anfang Juli markierte Jahrestief bei 12 391 Punkten näher.