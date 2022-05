 Wirtschaft: Aktien Frankfurt Eröffnung: Weiter aufwärts - Perspektiven hellen sich auf

Der Dax hat am Freitag seine Gewinne aus dem starken Feiertagshandel vom Vortag ausgebaut. In den ersten Minuten nach dem Xetra-Start stieg der deutsche Leitindex um 0,46 Prozent auf 14 297 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,41 Prozent auf 29 551 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,7 Prozent vor.

FRANKFURT Das Chartbild für den Dax sieht nun wieder freundlicher aus. So hatte das Barometer tags zuvor nach zuletzt zähem Ringen den Abwärtstrend seit Januar geknackt und es zudem über die 50-Tage-Linie geschafft, die Hinweise auf den mittelfristigen Trend gibt. Sein Wochengewinn beläuft sich aktuell auf rund 2,3 Prozent. Selbst für den Mai, den Investoren als schwachen Börsenmonat fürchten, zeichnet sich aktuell ein klarer Zuwachs ab. An der US-Börse hatte sich am Vortag die Erholung fortgesetzt, wobei gerade die Technologiewerte der Nasdaq ihre Kursgewinne nach dem europäischen Handelsende noch ausbauen konnten. Die Anleger begrüßten die Signale der US-Notenbank, die Geldpolitik nicht noch stärker zu straffen als bereits erwartet, hieß es von den Marktbeobachtern der Credit Suisse.