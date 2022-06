 Wirtschaft: Aktien Frankfurt Schluss: Dax bremst Talfahrt etwas ab

Der deutsche Leitindex Dax hat am Dienstag seine jüngsten Verluste etwas ausgeweitet. Das Wohl und Wehe der Aktienmärkte hängt derzeit an den Zentralbanken und der kniffligen Aufgabe, die hohe Inflation zu bekämpfen, ohne der Wirtschaft zu schaden. Die steigenden Energiepreise, die Lohn-Preis-Spirale vor allem in den USA und die Lieferkettenprobleme in China stellten die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank dabei vor eine große Herausforderung, schrieb Analyst Christian Henke vom Handelshaus IG.

FRANKFURT Der Dax fiel nach fünf Handelstagen mit teils deutlichen Kursrückschlägen nun um 0,91 Prozent auf 13 304,39 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 1,45 Prozent auf 27 340,96 Punkte ein. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Fed an diesem Mittwoch mit einer weiteren Zinsanhebung um 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte auf die Teuerung reagiert. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

