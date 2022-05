 Wirtschaft: Aktien Frankfurt Schluss: Dax erneut schwach - Anleger sorgen sich um Konjunktur

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit weiteren Verlusten an den schlechten Vortag angeknüpft. Dabei befeuerten erneut schwache Konjunkturdaten aus den USA die Zins- und Rezessionsängste der Anleger. "Die zuletzt vorherrschende Euphorie an den Aktienmärkten war augenscheinlich wesentlich verfrüht gewesen", stellte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect fest.

FRANKFURT Nach Abschlägen von mehr als zwei Prozent im Verlauf konnte der Dax bis zum Handelsschluss den Kursverlust zumindest reduzieren und verabschiedete sich 0,90 Prozent tiefer bei 13 882,30 Zählern in den Feierabend. Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen dämmte das Minus bis zur Schlussglocke ein und verlor nur noch 0,23 Prozent auf 29 034,11 Zähler. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen