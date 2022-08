 Wirtschaft: Aktien Frankfurt Schluss: Inflationsangst belastet Dax - Trübe Woche

Der Dax hat vor dem Wochenende einmal mehr unter Inflationssorgen gelitten. Auslöser waren am Freitag deutlich stärker als erwartet gestiegene Erzeugerpreise in Deutschland. Der hiesige Leitindex schloss 1,12 Prozent im Minus bei 13 544,52 Punkten, womit sich die moderate Vortagserholung als Strohfeuer erwies. Er rutschte damit unter die 100-Tage-Linie, die als langfristiger Kursindikator gilt, und hielt sich nur knapp über der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie.

FRANKFURT Vor allem wegen des Kursrutsches vom Mittwoch steht ein Wochenverlust von 1,8 Prozent zu Buche, nachdem der Dax davor eine vierwöchige Erholungsrally hingelegt hatte. "Nachdem er in dieser Woche an der 14 000-er Marke abgeprallt ist, stehen die Zeichen nun erst einmal auf Konsolidierung", schreibt Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Andere Marktbeobachter äußerten sich ähnlich. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Freitag um 1,98 Prozent auf 26 984,97 Zähler.