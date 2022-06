 Wirtschaft: Aktien Frankfurt Schluss: Kursrutsch hält auch zu Wochenbeginn an

Aktien Frankfurt Schluss: Kursrutsch hält auch zu Wochenbeginn an

Die Talfahrt am deutschen Aktienmarkt hat sich auch am Montag fortgesetzt. Angesichts einer hohen Inflation, Zinsangst und damit verbundenen Rezessionssorgen scheint keine Besserung in Sicht. "Die Inflation droht außer Kontrolle zu geraten", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.